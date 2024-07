Sardar Azmoun hat bei Bayer Leverkusen keine Zukunft mehr. Jetzt bestätigte der Verein offiziell, dass der Iraner wechseln wird.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den Wechsel seines Angreifers Sardar Azmoun nach Dubai offiziell bestätigt. Wie der Verein mitteilte, wechselt der Iraner zum Verein Shabab Al-Ahli. Wie die «Bild» bereits vergangene Woche berichtete, soll der Bundesligist sechs Millionen Euro plus Boni erhalten.

Zuletzt durfte Azmoun am Training der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht teilnehmen und musste individuell trainieren. Er hatte beim ersten öffentlichen Training in der Vorbereitung gefehlt und sich erst nachträglich gemeldet.

Der 29-Jährige war in der vergangenen Saison an die AS Rom verliehen gewesen. Er war Anfang 2022 von Zenit Sankt Petersburg zu Bayer gekommen. In 32 Bundesliga-Spielen erzielte er fünf Tore. In Leverkusen hat er noch einen Vertrag bis 2027.