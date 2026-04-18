Beim Nordderby herrscht schon vor dem Anpfiff eine heiße Atmosphäre. Das hat auch Einfluss auf die DAZN-Übertragung.

Bremen (dpa) - Schon weit vor dem Anpfiff des Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV ist es im Weserstadion zu einem kleinen Pyro-Zwischenfall gekommen, der auch Einfluss auf die Übertragung von DAZN hatte. Aus dem HSV-Fanblock wurden Leuchtraketen auf den Rasen geschossen, die in einiger Entfernung von DAZN-Moderatorin Christina Rann und TV-Experte Tobias Schweinsteiger landeten. Das Duo war gerade mit der Vorberichterstattung für das Bundesligaspiel beschäftigt.

«Weg, weg, weg!» rief Rann. «Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Ich hoffe, das ist in Ordnung.» DAZN ging daraufhin in eine Werbeunterbrechung, danach hatte sich die Lage wieder beruhigt. «Der Auftakt macht Lust. Ein bisschen viel Feuer, aber sie haben es nicht ganz in die Bremer Kurve geschafft», sagte Schweinsteiger.

Das Nordderby war von der Polizei als Risikospiel eingestuft worden. Vorher blieb es aber rund um das Weserstadion nach ersten Erkenntnissen ruhig. Die Werder-Fans präsentierten beim Einlaufen der beiden Teams eine riesige Choreo über mehrere Tribünen.