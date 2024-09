Leroy Sané hat Ende vergangener Saison häufig mit Schmerzen gespielt. Kurz nach dem EM-Aus ließ sich der Münchner operieren. Nun arbeitet er am Comeback. Überstürzen will der Nationalspieler nichts.

München (dpa) - Leroy Sané sieht sich auf einem guten Weg zum Comeback beim FC Bayern München. Der deutsche Fußball-Nationalspieler hatte sich nach andauernden Problemen im Adduktorenbereich unmittelbar nach dem EM-Aus im Sommer einem Eingriff an der Leiste unterzogen. «Ich fühle mich fit, bisher läuft alles nach Plan. Ich konnte die ersten Mannschaftseinheiten gut mitmachen, hatte keine Probleme und hoffe, dass es so weitergeht», sagte der 28-Jährige, der vor mehr als einem Monat ins Lauftraining bei den Münchnern eingestiegen war, in einem Gespräch auf der Vereinshomepage.

Sané will sich mit dem Comeback Zeit lassen. «Wir haben es bewusst offengelassen, um mir die Zeit zu geben, bis ich sagen kann: alles fühlt sich perfekt an», erläuterte der frühere Profi von Manchester City, der im Sommer 2020 nach München gewechselt war. «Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird.»

Mit seinem aktuellen Trainer Vincent Kompany hat Sané sogar noch in England zusammengespielt. «Ich habe mich riesig gefreut, als ich ihn das erste Mal wieder getroffen habe. Er ist ein super Mensch», erzählte Sané. «Dazu habe ich jetzt miterlebt, wie gut er das Training leitet. Die Trainer haben alle eine super Energie, Vincent Kompany hat eine tolle Ausstrahlung.» Für die Münchner geht es nach der Länderspielpause am 14. September in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel weiter.