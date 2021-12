Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Ersatztorwart Josep Martinez ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Nach dpa-Informationen stieß der 21-Jährige mit seinem Wagen am Leipziger Flughafen mit einem Shuttle-Bus des Airports zusammen. Martinez musste kurz medizinisch versorgt werden, blieb bei dem Vorfall aber unverletzt. Zuerst hatte die „Bild“ von dem Unfall berichtet. Leipzig hatte zuvor sein letztes Spiel des Jahres 0:2 gegen Arminia Bielefeld verloren.

Der frühere spanische U21-Nationaltorwart ist bei RB die Nummer zwei hinter Peter Gulacsi. In dieser Saison war Martinez beim 1:0 im Pokal in Babelsberg, beim 5:0 in Brügge in der Champions League sowie beim 1:3 gegen Leverkusen in der Bundesliga zum Einsatz gekommen.