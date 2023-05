Dominik Szoboszlai hat die Spekulationen über einen Weggang von RB Leipzig angeheizt. «Für drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig. Ich möchte gern in der Champions League spielen und würde gern meinen zweiten Pokal holen mit RB Leipzig. Was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen», sagte der ungarische Fußball-Nationalspieler.

Leipzig (dpa) - Zuvor hatte der Mittelfeldspieler die Bemerkung einer Reporterin, er bleibe auf jeden Fall, mit den Worten gekontert: «Das habe ich nicht gesagt.» Unter anderem gilt Newcastle United als interessiert.

Szoboszlai hat beim Pokalsieger noch einen Vertrag bis 2026. Der 22-Jährige hatte Leipzig am Sonntag mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum 2:1 gegen Werder Bremen geschossen. Dadurch hat Leipzig zwei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Vorsprung vor Platz fünf und ist der Qualifikation für die Champions League nah. Am kommenden Samstag muss RB bei Bayern München antreten, eine Woche später kommt der FC Schalke 04.