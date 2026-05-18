Bundesliga Leipziger Diomande zum «Rookie der Saison» gewählt

Yan Diomande
Yan Diomande gewann immerhin einen Titel in seiner Premierensaison. (Archivbild)

Yan Diomande tritt die Nachfolge von Michael Olise an. Der Flügelstürmer aus Leipzig setzte sich in einem Dreikampf als bester Newcomer der Saison durch.

Frankfurt/Leipzig (dpa) - Yan Diomande von RB Leipzig ist zum «Rookie der Saison» in der Fußball-Bundesliga gewählt worden. Der 19 Jahre alte Flügelstürmer setzte sich in einer Wahl von Experten und Fans gegen Luka Vuskovic vom Hamburger SV und dem Leverkusener Ibrahim Maza durch, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitteilte.

Der Angreifer von der Elfenbeinküste folgt auf Michael Olise von Bayern München, der in der Saison 2024/2025 den Titel gewonnen hatte. Die Trophäe überreichte der ehemalige Profi von Werder Bremen und Bayern München, Claudio Pizarro.

Diomande, der im WM-Kader der Elfenbeinküste steht, steuerte in seiner ersten Saison zwölf Tore und acht Vorlagen für den Tabellendritten bei. Das Trio Diomande, Vuskovic und Maza hatte von September 2025 bis zum April 2026 die Wahl zum Rookie des Monats unter sich ausgemacht.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Fußball-Bundesliga FC Bayern München RB Leipzig Hamburger SV Alle Themen
x