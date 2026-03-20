Nach der Vertragsverlängerung mit Talent Luca Reggiani steht auch Kapitän Emre Can bei Borussia Dortmund vor der Unterschrift. Der Vollzug soll bald vermeldet werden.

Dortmund (dpa) - Kapitän Emre Can steht bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vor der erwarteten Vertragsverlängerung. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben sich Verein und Spieler auf eine Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Kontrakts um ein weiteres Jahr geeinigt. Die Unterschrift sollte noch vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag erfolgen.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt derzeit wegen einer schweren Verletzung aus. Ende Februar hatte sich Can bei der 2:3-Niederlage im Bundesliga-Klassiker gegen FC Bayern München einen Kreuzbandriss zugezogen. Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hatte anschließend bereits signalisiert, den Vertrag mit dem langjährigen Leistungsträger aufgrund der großen Wertschätzung verlängern zu wollen.

Can war 2020 für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin zum BVB gewechselt. Seitdem absolvierte er 220 Pflichtspiele für die Westfalen, in denen er 23 Tore erzielte und 12 weitere vorbereitete. Der 32-Jährige hatte 2023 als Nachfolger von Marco Reus unter dem damaligen Trainer Terzic das Kapitänsamt beim BVB übernommen.