Österreichs Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer schließt einen Verbleib beim Pokalsieger RB Leipzig nicht aus. Zwar war er sich im vergangenen Sommer bereits mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern über einen Wechsel einig, doch die Sachsen legten ihr Veto wegen des noch laufenden Vertrages ein.

Leipzig (dpa) - Ob Laimer seinen am 30. Juni 2023 auslaufenden Kontrakt verlängern oder ablösefrei in Richtung München wechseln wird, ist noch offen. „Es ist nichts entschieden und nichts ausgeschlossen“, sagt Laimer in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“ (Mittwoch).

Der 25-jährige Mittelfeldspieler steht nach seinem Syndesmoseriss vor seinem Comeback im RB-Trikot. Sein letztes Spiel hatte er am 10. September gegen Borussia Dortmund bestritten. Mittlerweile ist er zurück im Mannschaftstraining, Cheftrainer Marco Rose hat bereits einen Einsatz im Freundschaftsspiel am Freitag (14.00 Uhr) gegen den polnischen Erstligisten Radomiak Radom in Aussicht gestellt. „Alles ist gut verheilt, ich bin im Zeitplan geblieben, die Verletzung ist abgehakt“, sagte Laimer, der nun am 20. Januar sein Pflichtspiel-Comeback ausgerechnet gegen den FC Bayern geben möchte.