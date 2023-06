Der Wechsel von Bayern Münchens Rekordeinkauf Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain steht offensichtlich kurz vor dem Abschluss. Die französische Sportzeitung «L'Équipe» berichtete, dass der 27-Jährige einen Vertrag über drei oder fünf Jahre unterzeichnen werde.

München (dpa) - Die offizielle Bestätigung wird dem Bericht zufolge aber erst in der kommenden Woche erwartet. Am Freitag sollte Hernández den obligatorischen Medizincheck absolvieren, der laut RMC Sport erfolgreich verlaufen sei. Demnach sollte der Abwehrspieler noch am Freitagabend seinen Vertrag bei PSG unterschreiben.

Die Ablösesumme soll laut «L'Équipe» bis zu 50 Millionen Euro betragen. Demnach sollen sich PSG und die Bayern auf eine Summe zwischen 40 und 45 Millionen geeinigt haben, zu der aber noch Bonuszahlungen kommen würden.

Der designierte neue PSG-Trainer Luis Enrique kennt Hernández aus gemeinsamen Zeiten in der Primera División, als Enrique Trainer des FC Barcelona war und Hernández bei Atlético Madrid spielte. Im Sommer 2019 war der Franzose für 80 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Zuletzt fehlte der Abwehrspieler monatelang, Hernández hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen.