Platz zwei erscheint sicher. Trotzdem will Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac die restliche Saison nicht zum Ausprobieren nutzen. Auch an die Aufgabe Hamburger SV gehe man «konzentriert» heran.

Dortmund (dpa) - Neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München und acht Punkte Vorsprung vor der drittplatzierten TSG Hoffenheim - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg zu seiner zehnten Vizemeisterschaft. Trotzdem will Trainer Niko Kovac keinen Gedanken daran verschwenden, die restlichen acht Saisonspiele zum Experimentieren mit noch mehr jungen Spielern oder mit alternativen Systemen zu nutzen.

Vor dem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV sagte Kovac: «Ich sehe kein bisschen Platz, um zu experimentieren, denn wir haben noch gar nichts erreicht.» Man habe noch acht Spiele, zum Teil sehr schwierige Spiele gegen Konkurrenten. «Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen.» Wenn man in der Bundesliga anfange, nachlässig zu sein und Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen, dann könne alles passieren. «Um etwas Neues auszuprobieren, haben wir die Vorbereitung in der nächsten Saison - jetzt gibt es keine Experimente bis zum Schluss.»

«Wollen die beste Rückrunden-Mannschaft bleiben»

Der BVB ist mit 22 Punkten das bislang beste Rückrunden-Team der Bundesliga. «Und wir wollen die beste Rückrunden-Mannschaft bleiben», sagte Kovac. Gegen den HSV, der von seinen vier Auswärtsspielen in der Rückrunde kein einziges verloren hat, erwartet der BVB-Trainer ein «intensives Spiel».

Linksverteidiger Ramy Bensebaini kehrt nach Gelbsperre zurück in den Kader. Abwehrspieler Filippo Mané trainiert weiter nur individuell. Emre Can wurde nach seinem Kreuzbandriss operiert und absolviert die Reha in Dortmund.