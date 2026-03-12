Seit Monaten sorgt die Vertragssituation von Nico Schlotterbeck beim BVB für Diskussionen. Bleibt er oder bleibt er nicht? Trainer Kovac äußert sich zu dem Thema.

Dortmund (dpa) - Bei den Vertragsgesprächen mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck sieht sich Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac nach eigenen Angaben nicht in der Position, Druck zu machen. «Da hat der Trainer nichts mit zu tun. Es geht ja letzten Endes um den Club, und der Club steht über allem», sagte der 54-Jährige.

Schlotterbecks Vertrag läuft noch bis 2027. Da der 26-Jährige das Angebot zur Verlängerung aber noch nicht angenommen hat, müsste der BVB den Nationalverteidiger im Sommer verkaufen, sollte er den Verein verlassen wollen, um noch eine hohe Ablöse erzielen zu können.

Kovac: «Man hat noch genug Zeit»

Zuletzt hatte Kovac zu dem Thema noch gesagt: «Wir alle würden uns freuen, wenn das demnächst vom Tisch ist. Es liegt an ihm.» Nun sagte der Coach: «Wir arbeiten dran, beziehungsweise man ist im Austausch. Man hat noch genug Zeit. Und ob das jetzt heute oder morgen oder übermorgen passiert, ist egal.» Mit einem Schmunzeln ergänzte Kovac: «Es sollte aber auf jeden Fall vor dem nächsten Transferfenster sein.»

Am Mittwoch hatte der BVB die Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Felix Nmecha verkündet. Ob davon eine Signalwirkung ausgehen könne, wurde Kovac gefragt. Man müsse jeden Fall einzeln betrachten, sagte er und ergänzte: «Klar hoffe ich, dass nicht nur die Spieler, die hier sind, sondern auch andere, die sich Gedanken machen, unserem Club beizutreten, sehen, dass wir versuchen, unsere Leistungsträger zu halten.»