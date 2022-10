Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund will sich bei Alphonso Davies vom FC Bayern für seinen unfreiwilligen Kopftreffer im Liga-Topspiel entschuldigen.

Dortmund (dpa) - Er habe sich die Nummer besorgt, „und ich will ihm eine Nachricht schicken, um mich zu entschuldigen“, sagte der 19-Jährige nach dem 2:2 gegen die Münchner: „Sein Kopf war zwar etwas tief, aber ich habe ihn getroffen. Jeder, der mich kennt, weiß: Ich gehe in Zweikämpfe, aber ich will nie jemanden verletzen.“

Der früh verwarnte Bellingham hatte Davies kurz vor der Pause mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Der Außenverteidiger war daraufhin ausgewechselt und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte nach dem Spiel, das sei ein Platzverweis gewesen, „und zwar ein lupenreiner“.

Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte die Aktion als unabsichtlich bewertet und weiterlaufen lassen. „In der Szene hat mir die letzte Überzeugung gefehlt, da auf Gelb-Rot zu gehen und so ein Spiel zu entscheiden“, sagte der Referee und merkte an, dass die erste Verwarnung gegen Bellingham eine „Kann-Gelbe-Karte“ gewesen sei. „Ich kann jeden verstehen, der die Szene anders auslegt. Es gibt Situationen, die sind nicht schwarz und weiß“, ergänzte Aytekin.