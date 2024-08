Sein erstes Bundesligaspiel als Trainer führt Vincent Kompany nach Wolfsburg. Und er hofft, dass es dort mit dem FC Bayern für ihn besser läuft als bei einem Kurzauftritt als HSV-Profi vor 16 Jahren.

München (dpa) - An Wolfsburg hat der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany ziemlich spezielle Erinnerungen. Und die sind gar nicht gut. Am 22. März 2008 hatte als der damals 21 Jahre alte Jungprofi Kompany seinen bislang einzigen Auftritt in der Wolfsburger Arena. Er wurde damals beim 1:1 mit dem Hamburger SV in der 81. Spielminute eingewechselt und dann binnen sechs Minuten zweimal verwarnt und flog mit Gelb-Rot vom Platz.

«Ich war ganz jung damals. Der zweite Auftritt in Wolfsburg wird hoffentlich besser», sagte Kompany herzhaft lachend vor seiner Rückkehr nach Wolfsburg mit dem FC Bayern München zum Bundesligastart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). «Manchmal gibt es so Momente in einer Karriere, wichtig ist, dass man weitermacht», sagte der damals noch sehr unerfahrene Verteidiger, als er in der Pressekonferenz auf das damalige Spiel angesprochen wurde.

Er dachte allerdings, es sei seinerzeit ein DFB-Pokalspiel gewesen. Er erinnerte sich, dass er sich nach dem Spiel bei seinen Teamkollegen in der Kabine entschuldigt habe, was er aber nur noch schlimmer gemacht habe. Insgesamt gab es übrigens damals in der hektischen Endphase der Partie vier Platzverweise, jeweils zwei für den VfL und den HSV.