Bundesliga Kompany schenkt Goretzka großen Abschied: «Hat er verdient»

Leon Goretzka
Letztes Heimspiel im Bayern-Trikot: Leon Goretzka. (Archivbild)

Nach acht Jahren verlässt Leon Goretzka den FC Bayern. Im letzten Heimspiel darf er in der Allianz Arena noch mal in der Startelf ran. Zwei weitere Abgänge stehen fest.

München (dpa) - Trainer Vincent Kompany will Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka einen gebührenden Abschied vor den Münchner Fans nach acht Jahren beim FC Bayern ermöglichen. «Klar startet Leon von Anfang an», sagte Kompany mit Blick auf das letzte Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln in der ausverkauften Allianz Arena.

«Es ist kein Geschenk, sondern etwas, das er sich verdient hat über viele, viele Jahre Leistung und Erlebnisse mit diesem Verein», erklärte Kompany: «Für alles kommt ein Ende, das ist jetzt für Leon.» Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler steht neben Raphael Guerreiro und Leihspieler Nicolas Jackson als Abgang fest.

«Leon weiß: Wenn wir nicht führen...»

Für Goretzka wird es der 311. Pflichtspieleinsatz im Bayern-Trikot sein. «Es wird schön sein», sagte Kompany, der plant, Goretzka kurz vor dem Spielende mit einer Auswechslung einen besonderen Abschiedsmoment zu bereiten. «Aber Leon weiß: Wenn wir nicht führen, muss er vielleicht in den letzten fünf Minuten etwas schneller vom Platz. Auch das haben wir schon besprochen.»

Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. Er gewann zahlreiche Titel mit dem Rekordmeister, Höhepunkt war das Triple 2020. In einer Woche könnte im dann allerletzten Spiel für den FC Bayern noch in Berlin gegen den VfB Stuttgart der Gewinn des DFB-Pokals dazukommen.

In den vergangenen Jahren war der gebürtige Bochumer nicht mehr Stammspieler, erkämpfte sich aber immer wieder Einsatzzeiten. Wo Goretzka seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Wechsel ins Ausland ist programmiert.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
FC Bayern München 1. FC Köln Leon Goretzka Alle Themen
x