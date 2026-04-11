Zur Zukunftsfrage von Manuel Neuer will sich Trainer Vincent Kompany nicht äußern. Dafür spricht der Coach des FC Bayern über dessen Qualitäten.

München (dpa) - Über die Zukunft von Manuel Neuer möchte Trainer Vincent Kompany nicht reden. «Aus Respekt, wie so ein Prozess sein muss bei einem Topverein bei einem Topspieler mit einer Topkarriere», stellte der Coach des FC Bayern München vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli klar.

Dafür nutzte Kompany die Gelegenheit zwischen den Duellen in der Champions League gegen Real Madrid, um über die Führungsqualitäten des früheren Nationaltorwarts zu sprechen. Thomas Müller, Joshua Kimmich und eben Neuer hätten es ihm bei seinem Amtsantritt im Sommer 2024 «viel einfacher» gemacht, als er gedacht hatte. Das Trio, von dem sich Müller mittlerweile nach Kanada verabschiedet hat, hatte die Kabine im Griff.

Neuer bringt Ordnung in die Mannschaft

«Manu braucht nur ein Wort oder einen Satz zu sagen, das bringt sofort Ordnung in die Mannschaft. Seine Rolle als Führungsspieler war genauso wichtig wie die auf dem Platz», erzählte Kompany, der seit Freitag genauso alt ist wie sein Keeper, nämlich 40 Jahre.

Vincent Kompany schwärmt von seinem Keeper. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

«Der Unterschied zwischen Manu und mir ist, dass er unheimlich viel trainiert und alles dafür tut, diese Beweglichkeit zu haben, die für andere vielleicht nicht möglich ist», befand Kompany. Zuletzt beim 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real bot Neuer eine herausragende Leistung. «Ich freue mich, mit Manu arbeiten zu können.»

Wie lange noch? Hängt Neuer noch ein Bayern-Jahr dran? Oder hört er auf im Sommer? Gibt es einen Zeitpunkt, wann die Entscheidung fällt? «Im Moment nicht», antwortete Neuer nach dem ersten Gipfel gegen Madrid vor wenigen Tagen.

Eberl: Neuer braucht keine «großen Argumente»

Seine Gesundheit spielt eine wichtige Rolle in der Zukunftsfrage. Neuer wartet den Verlauf der nächsten Partien ab, um für sich persönlich die richtige Antwort zu finden: «Wir haben alle Zeit der Welt, der Verein und ich. Da sind wir entspannt.»

Max Eberl will Manuel Neuer nicht unter Druck setzen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Sportvorstand Max Eberl wiederum ließ nach dem Kräftemessen im Estadio Santiago Bernabéu durchblicken, dass der Verein den Vertrag noch einmal verlängern würde. «Er braucht auch keine großen Argumente mehr zu liefern. Er soll einfach nur gesund bleiben. Und dann werden wir uns hinsetzen», sagte Eberl.