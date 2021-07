Bielefeld (dpa) - Torjäger Fabian Klos hat dem Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld einen Teilerfolg im letzten Test der Vorbereitung auf die neue Saison beschert.

Der 33-Jährige erzielte in der 66. Minute den Ausgleich zum 1:1 (0:1) im Spiel gegen den niederländischen Ehrendivisionär Twente Enschede. Die Gäste waren durch einen verwandelten Elfmeter von Ricky van Wolfswinkel (26.) in Führung gegangen.

Das Spiel war zugleich die Saisoneröffnung vor Zuschauern. Die Arminia unterstützte dabei eine Impfaktion rund um das Stadion. Am 7. August treten die Ostwestfalen in der ersten DFB-Pokal-Runde bei der SpVgg Bayreuth an.

