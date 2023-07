U21-Nationalspieler Kenneth Schmidt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vorzeitig verlängert. Das gab der Club ohne nähere Angaben bekannt. Der gebürtige Freiburger rückte in der zurückliegenden Winterpause in den Profikader auf und feierte sein Debüt in der Europa League gegen Juventus Turin.

Freiburg (dpa) - «Kenneth hat seit seinem Einstieg in den Kader der ersten Mannschaft schnell Fuß gefasst. Mit Unerschrockenheit, einem robusten Zweikampfverhalten und der dazugehörenden Schnelligkeit bestritt er seine ersten Einsätze», sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach über Schmidt, der 2017 in die Fußballschule der Freiburger kam. «Mit seinem linken Fuß und seiner Flexibilität ist er zu einer richtigen Alternative in unserem Defensivverbund geworden.»