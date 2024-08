Mit großen Erwartungen war Naby Keita vor einem Jahr vom FC Liverpool zu Werder gewechselt. Jetzt trainiert er in Bremen nicht einmal mehr mit dem Rest des Teams.

Bremen (dpa) - Der frühere Liverpool-Star Naby Keita steht bei Werder Bremen kurz vor dem Abschied. Nach seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen in Paris werde der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler nicht mehr ins Mannschaftstraining einsteigen, sondern nur noch individuelle Einheiten absolvieren, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.

«Nachdem sich seine sportliche Situation nicht wieder verändert, möchte er sich gerne eine neue Herausforderung suchen», sagte Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. «Gemeinsam mit seinem Berater wollen wir dies möglichst zeitnah realisieren.»

Nach Stationen bei RB Leipzig und dem FC Liverpool war Keita vor einem Jahr mit großen Erwartungen nach Bremen gewechselt. Wegen seiner ständigen Verletzungsprobleme konnte der Nationalspieler Guineas diese jedoch nie erfüllen.

Im April suspendierte Werder seinen bekanntesten Spieler für den Rest der vergangenen Saison. Keita hatte sich geweigert, als Ersatzspieler zu der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen mitzufahren. Eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader stand auch in diesem Sommer nicht zur Diskussion. Man sei gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein individuelles Training bis zum Zeitpunkt eines Vereinswechsels «der sinnvollste Weg in der aktuellen Situation» sei, sagte Fritz.