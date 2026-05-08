Bundesliga Kehl-Vertrag in Dortmund aufgelöst

Sebastian Kehl
Der ehemalige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll am Freitagabend verabschiedet werden. (Archivbild)

Im März hatte sich der BVB von seinem damaligen Sportdirektor Sebastian Kehl getrennt. Nun ist der Vertrag aufgelöst.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Sportdirektor Sebastian Kehl anderthalb Monate nach der Trennung aufgelöst. Der BVB wollte Berichte über eine Abfindung für Kehl offiziell nicht kommentieren. Der 46-Jährige soll heute Abend am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet werden. Neuer Sportdirektor bei den Westfalen ist seit Ende März Ole Book. Zuletzt hatte es Berichte über ein mögliches Engagement Kehls bei Tottenham Hotspur in London gegeben.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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