An Selbstbewusstsein mangelt es Ole Book nicht. Das benötigt der neue Sportdirektor des BVB auch. Die Herausforderungen und Erwartungen sind groß.

Dortmund (dpa) - Willkommen in der Champions League! Wie groß die Erwartungen bei seinem Herzensclub sind, wurde dem neuen Sportdirektor aus der saarländischen Provinz beim Start schnell deutlich gemacht. «Bei uns ist ordentlich Leben in der Bude. Das gehört ja auch zur Kern-DNA beim BVB», sagte Clubchef Carsten Cramer, der Borussia Dortmund entschlossen wieder auf Titelreife trimmen möchte, und kündigte Ole Book mit großen Worten an.

«Wir wollen nicht einfach nur den Resetknopf drücken, sondern wirklich ein Update starten», sagte Cramer und bezeichnete den Nachfolger des am Sonntag geschassten Sebastian Kehl als «fehlendes Puzzlestück für den neuen BVB». Wie der neue BVB aussehen soll, verdeutlichte Sportchef Lars Ricken: Die Dortmunder wollen wieder ein echter Widersacher von Bayern München werden und haben den Weg dorthin Kehl offensichtlich nicht mehr zugetraut. «Wenn wir etwas näher an die Bayern herankommen wollen, brauchen wir einen homogenen Kader. Dafür steht Ole», sagte Ricken.

Die Message ist klar: Der 40 Jahre alte Book soll auf einem viel höheren Level als noch bei der SV Elversberg in der 2. Liga seine Spürnase beweisen, Spieler zu Werten machen und einen Kader entwickeln, der internationalen Ansprüchen genügt. «Perlen sind hier Spieler, die unterbewertet sind und sich bei Borussia Dortmund gut entwickeln», sagte Book und wies Vorbehalte zurück, der Sprung zum Champions-League-Dauergast könnte für ihn noch ein Schritt zu groß sein.

Book hatte Ausstiegsklausel nur für den BVB

«Gute Fußballer sind auch Liga-übergreifend gute Fußballer. Die Vorgehensweise ist sehr ähnlich. Hier habe ich jetzt noch einmal ganz andere Möglichkeiten», sagte der frühere Zweitligaprofi, der auch explizit darauf hinwies, sich «sogar im internationalen Spitzenfußball» in den vergangenen Jahren fortgebildet zu haben.

Über das nötige Selbstbewusstsein verfügt der gebürtige Münsterländer aus dem nur rund 60 Kilometer von Dortmund entfernten Beckum jedenfalls. In seinen Vertrag beim Zweitliga-Dorfclub aus dem Saarland ließ er sich eine Ausstiegsklausel schreiben - nur für den BVB. «Das zeugt von Selbstvertrauen und Weitsicht», befand Ricken über den seiner Meinung nach «bestmöglichen Sportdirektor für Borussia Dortmund».

Clubchef Carsten Cramer (r.) glaubt, mit Ole Book (l.) den richtigen Sportdirektor für den BVB gefunden zu haben Foto: Bernd Thissen/dpa

An Identifikation dürfte es jedenfalls nicht mangeln. Seit Kindheitstagen ist Book BVB-Fan, verfolgte früher schon mit seinem Vater Spiele von der Südtribüne aus. «Das war natürlich ein Traum», sagte Book zu seinem neuen Job, bei dem das Rampenlicht greller ist als im beschaulichen Elversberg.

«Grundsätzlich werden mir die Herausforderungen in den nächsten Tagen und Wochen nicht ausgehen. Dessen bin ich mir bewusst», sagte der Kehl-Nachfolger, von dem sich die Bosse ein weniger zögerliches Vorgehen wünschen, das sie bei aller Wertschätzung Kehl unterschwellig vorwarfen und weshalb sie bereits Ende Januar Kontakt zu Book aufnahmen.

Klarer Auftrag: BVB soll wieder angreifen

«Wir müssen bereit sein, auch Veränderungen anzugehen», sagte Cramer, der das Bild einer notwendigen Baustelle zeichnete: «Wir sprechen nicht von einem kompletten Neubau. Wir haben ja ein schickes Haus. Aber es bietet noch Ausbau-Reserven.»

Lars Ricken (l.), Ole Book (m.) und Carsten Cramer (r.) wollen den BVB wieder titelreif machen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Zumindest inhaltlich sieht Book das ähnlich. «Vielleicht gibt es ein paar Details, wo ich das Gefühl habe, dass wir den Kader noch etwas weiter entwickeln können.» Diesbezüglich wolle er sich «ganz schnell in die Arbeit schmeißen und loslegen». Was ihm dabei vorschwebt, dürfte die Herzen der anspruchsvollen BVB-Fans höher schlagen lassen. «Der neue Weg wird sicher von einer gewissen Attraktivität geprägt sein», sagte Book. «Ich stand und stehe für mutigen und offensiven Fußball.»

Eine seiner ersten Amtshandlungen beschäftigten ihn allerdings mit einem gegenwärtigen BVB-Profi. Die wieder wahrscheinlicher gewordene Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck, die Kehl noch auf den Weg gebracht hatte, gilt es nun für den Neuen, unter Dach und Fach zu bringen. «Ich bin da im Thema drin, habe Nico schon geschrieben», berichtete Book.