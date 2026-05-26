Bundesliga Kaufoption nicht genutzt: Köln lässt Özkacar ziehen

Cenk Özkacar
Cenk Özkacar verlässt den 1. FC Köln. (Archivbild)

Cenk Özkacar zählt beim 1. FC Köln oft zum Stammpersonal. Trotzdem muss er gehen. Geschäftsführer Kessler erklärt, warum.

Köln (dpa) - Innenverteidiger Cenk Özkacar verlässt den 1. FC Köln. Die Rheinländer ziehen eine Kaufoption für den 25 Jahre alten Türken nicht, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Özkacar war in der vergangenen Saison vom FC Valencia ausgeliehen gewesen und bestritt 27 Partien für den FC, davon 21 von Beginn an.

«Der Abschied tut mir im Herzen weh. Er ist ein toller Charakter, der uns selbst in dem Gespräch, in dem wir ihm unsere Entscheidung mitgeteilt haben, sofort alles Gute für die Zukunft gewünscht hat», wird Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Er ist ein sehr positiver Mensch, das hat man auch in der Kabine gespürt. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen, weil wir in der Innenverteidigung nach einem anderen Profil schauen.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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