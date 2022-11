Die zahlreichen WM-Teilnehmer des FC Bayern München werden nur wenige Wochen nach dem Fußball-Turnier gleich wieder nach Katar reisen.

München (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann berichtete, dass der deutsche Fußball-Meister sein Winter-Trainingslager vom 6. bis 12. Januar einmal mehr in Doha absolvieren werde. Der Trainingsstart im neuen Jahr erfolgt demnach am 3. Januar.

Frei für Nicht-WM-Fahrer

Nach den abschließenden drei Bundesligaspielen gegen Hertha BSC, Werder Bremen und Schalke wird die nicht zur WM fahrende Kleingruppe um den Österreicher Marcel Sabitzer zunächst eine Woche frei bekommen. „Wahrscheinlich werden zwischen zwei bis vier Spieler da sein“, sagte Nagelsmann mit Blick auf die Profis, deren Nationalteams nicht für die WM qualifiziert sind oder die nicht nominiert werden. „Dann trainieren wir wieder, vielleicht auch mit Spielern, die in der WM-Gruppenphase ausscheiden“, kündigte Nagelsmann am Freitag an.

Vom 10. Dezember bis Anfang Januar sei dann erneut frei. Die Planungen seien nicht so leicht, bemerkte Nagelsmann. Das erste Ligaspiel 2023 bestreiten die Münchner am 20. Januar in Leipzig gegen RB. Die Bayern bereiten sich seit Jahren in Katar auf die Rückrunde vor. In den vergangenen zwei Jahren war das Trainingscamp wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Die Bayern haben einen lukrativen Sponsorenvertrag mit der Fluglinie Qatar Airways. Die in Münchner Fan-Kreisen umstrittene Partnerschaft läuft am Saisonende aus. Der Vorstand um Oliver Kahn will erst nach der Weltmeisterschaft über eine mögliche Verlängerung entscheiden.