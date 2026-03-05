Vor dem Champions-League-Achtelfinale muss Harry Kane eine Zwangspause einlegen. Ist er gegen Atalanta Bergamo wieder fit? Von Trainer Vincent Kompany gibt es eine eindeutige Prognose.

München (dpa) - Der Ausfall von Harry Kane kurz vor dem Start des FC Bayern in die K.-o.-Phase der Champions League rief bei Vincent Kompany keine sichtbare Sorge hervor. Auf den klangvollen Bundesliga-Evergreen gegen Borussia Mönchengladbach muss der bei seiner Torrekordjagd gestoppte Stürmerstar verzichten. Im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag bei Atalanta Bergamo soll der Engländer aber wieder dabei sein.

«Jetzt habe ich meinen Moment»

Bayern-Trainer Kompany strebt einen Heimsieg an. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

«Sie sehen meine Körpersprache, ich bin ziemlich entspannt», sagte Trainer Kompany am Tag vor dem Gladbach-Duell an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky), in dem Manuel Neuer nach seinem Faserriss wieder mitwirken kann. «Die Jungs, die morgen dabei sind, die freuen sich riesig auf dieses Spiel und die sind heiß darauf. Und wenn Harry nicht da ist, dann gibt es wahrscheinlich einige Jungs, die schon hoffen: Okay, jetzt habe ich meinen Moment», sagte der Coach, der die überraschende Kader-Nachricht am Ende seiner Pressekonferenz verkündete.

Zuletzt fehlte Kane, der laut Kompany einen Schlag auf die Wade bekommen hat, Anfang Dezember beim 5:0 in Stuttgart in der Münchner Startelf. Bekommt wie damals auch diesmal Africacup-Gewinner Nicolas Jackson seine Chance? Oder darf Serge Gnabry ganz vorn ran? Zuletzt spielte Gnabry auf der Zehnerposition, auf der gegen Gladbach Jamal Musiala oder überraschend auch Lennart Karl auflaufen könnte.

Das bedeutet der Kane-Ausfall für den Lewandowski-Rekord

Angesichts des Fernglas-Vorsprungs von elf Punkten in der Bundesliga können die Münchner den Ausfall ihres wichtigsten Torschützen im Liga-Alltag verschmerzen. Im K.-o.-Duell bei BVB-Alptraum Atalanta am nächsten Dienstag und acht Tage später in München würde das Fehlen von Englands Nationalmannschaftskapitän deutlich schwerer wiegen.

Den 32-Jährigen selbst wird die Zwangspause aber schon jetzt kräftig nerven, denn sie könnte ihn entscheidende Treffer auf der Jagd nach dem Torrekord von Robert Lewandowski kosten. Kane, der beim 3:2 in Dortmund einen Doppelpack feierte, fehlen elf Treffer auf die 41-Tore-Marke von Lewandowski. «Natürlich hätten wir uns Harry dabei gewünscht. Aber gut, es kann passieren», sagte Kompany. Verzichten muss er zudem auf Hiroki Ito und Alphonso Davies.

Neuer ist zurück. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Neuer im Monat seines 40. Geburtstags wieder fit

Dagegen ist Neuer, der beim mutmaßlichen Meisterstück gegen den BVB von Jonas Urbig vertreten wurde, wieder zurück. «Manu ist fit», verkündete Kompany knapp. Neuer wird in diesem Monat 40 Jahre alt. Danach will er über die Fortsetzung seiner großen Karriere entscheiden. Erst einmal zählen für den Weltmeister von 2014 die nächsten prickelnden Englischen Wochen - wie für alle beim Rekordmeister.

«Es war eigentlich komischer, als wir keine Englische Woche hatten», beschrieb es Kompany, der sich auf drei Bundesliga- und zwei Champions-League-Spiele in gut zwei Wochen freut. «Unser Kader ist dafür gemacht.» Der Belgier kündigte an, dass alle Spieler gebraucht werden würden. Die eine oder andere Überraschung in der Startelf ist denkbar.

«Immer noch ein Bundesliga-Klassiker»

Zwar hat das ungleiche Kräftemessen zwischen dem Serienmeister FC Bayern und dem Altmeister vom Niederrhein in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Glanz verloren. Ein besonderes Renommee hat das Duell aber weiterhin.

«Ein Bundesliga-Klassiker ist es immer noch. Es ist ein großer Verein, Borussia Mönchengladbach, mit viel Tradition, mit viel Power, großer Fanbase», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Es ist ein besonderer Verein, der sehr, sehr viel erreicht hat, eine wichtige Geschichte hat im deutschen Fußball.»

Augsburg oder Mainz als Gladbach-Mutmacher

Die aktuelle Geschichte hat aber vor allem mit dem Kampf um den Klassenverbleib zu tun. Trotz des jüngsten 1:0-Siegs gegen Union Berlin hat Gladbach weiterhin nur drei Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

«Jeder in der Mannschaft ist sich der Situation bewusst und glaubt an den Klassenerhalt», sagte Torwart Moritz Nicolas bei Sky. Vorbild könnten der FC Augsburg und der FSV Mainz für die Fohlenelf sein. «Augsburg hat in München gewonnen und Mainz hat einen Punkt geholt», erinnerte der Borussia-Keeper.

Gladbach hat weiterhin große Personalprobleme. Der Flügelstürmer Robin Hack, der nach langer, kniebedingter Verletzungspause bereits kurz vor dem Comeback gestanden hatte, zog sich im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu und steht dadurch vorerst weiter nicht zur Verfügung. Weiter verletzt fehlen die Angreifer Tim Kleindienst, Nathan Ngoumou und Giovanni Reyna. Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt fehlt in München gelbgesperrt.