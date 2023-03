Bei Sportchef Patrick Fabian vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum kommen vor dem Derby gegen den FC Schalke 04 «außergewöhnlich schöne Erinnerungen» hoch.

Bochum (dpa) - Beim bislang letzten Bochumer Sieg im Februar 2009 (2:1) stand er nämlich nicht nur auf dem Platz. «Ich wurde kurz Schluss eingewechselt, es war mein Profi-Debüt, mein erstes Bundesliga-Spiel vor vollem Haus, und wir haben das Derby gewonnen. Besser geht's ja gar nicht», sagte Fabian vor dem ersten Derby der beiden in Bochum seit 2010.

Vor 14 Jahren sei es «ein einmaliges Erlebnis» gewesen, «das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Am Wochenende war ich bei meinen Eltern, das Trikot hängt immer noch dort. Es war einfach ein sehr, sehr schöner Tag, der im Anschluss - so ehrlich kann man sein - mit dem einen oder anderen Kaltgetränk genossen wurde.»

Die weiteren Erinnerungen Fabians an Schalke dürften allerdings weniger gut sein. In der Saison 2009/10 spielte der VfL dreimal gegen Schalke, spielte einmal 2:2 und verlor zweimal 0:3. Fabian kam in keinem der Spiele zum Einsatz. Am Saisonende stiegen die Bochumer ab und bis zu Fabians Karriere-Ende 2020 nicht mehr auf. Vor der Begegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der VfL Vorletzter mit 19 Punkten, Schalke folgt mit drei Zählern weniger auf dem letzten Rang.