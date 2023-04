Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn ist trotz der sportlichen Rückschläge «immer noch überzeugt von diesem Kader» und will in puncto Mittelstürmer nicht von einer verfehlten Kaderplanung sprechen.

München (dpa) - «Ich glaube nicht, dass wir das verpasst haben», sagte Kahn am Rande des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Manchester City bei DAZN. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski habe sich der Club natürlich umgeschaut. «Nur, einen Top-Stürmer zu bekommen, da gibt es Einfacheres. Vor allem in welchem Preissegment es bei Top-Stürmern in Europa anfängt.»

Zugleich betonte Kahn, dass es Eric Maxim Choupo-Moting in der Mittelstürmer-Position bislang hervorragend gemacht habe. «Er hat in einer wichtigen Phase wichtige Tore erzielt. (...) Er ist schon eine große Überraschung», sagte der frühere Weltklasse-Torhüter.

Das Image des FC Bayern sieht er durch die letzten Wochen nicht angekratzt. «Es ist nun mal so: Wenn man nicht mehr drei oder vier Titel gewinnen kann, ist sofort Unruhe. Das wissen wir, damit müssen wir umgehen», sagte Kahn.