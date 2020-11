München (dpa) - Der künftige Vorstandschef Oliver Kahn (51) hält einen Verbleib von Jérôme Boateng beim FC Bayern München für möglich.

„Natürlich sind wir in Kontakt mit Jérôme. Wir wissen, was er geleistet hat und was er in der Lage ist, zu leisten“, sagte Kahn am Mittwochabend im TV-Sender Sky und kündigte an, „zum gegebenen Zeitpunkt Gespräche zu führen und zu einer fairen Lösung zu kommen“. Der Vertrag des Verteidigers läuft im kommenden Sommer aus.

Zuletzt hatte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic Verhandlungsbereitschaft bei Boateng erkennen lassen. „Er zählt zu den Spielern, die beim FC Bayern exzellente Leistungen zeigen. Wir wissen, was wir an ihm haben und was wir ihm verdanken“, sagte Kahn nun über den 32-Jährigen. Boatengs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt gab es Spekulationen, dass dieser nicht verlängert werden würde. Trainer Hansi Flick lobte den zweimaligen Triplesieger wiederholt.

