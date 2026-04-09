Oliver Kahn rät Jamal Musiala, die WM auszulassen. Der Bayern-Profi sucht nach schwerer Verletzung weiter seine Form. Was sagen Experten zu seinen Chancen?

München (dpa) - Der langjährige Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn rät Bayern-Spielmacher Jamal Musiala von einer WM-Teilnahme ab. «Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein», sagte Kahn in der Sky-Sendung «Triple – der Hagedorn-Fussballtalk».

Musiala hatte sich bei der Club-WM in den USA im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und dazu schwer am Sprunggelenk verletzt. Er musste operiert werden und fiel bis zu Jahresbeginn aus. Seitdem ist der Edeltechniker auf der Suche nach seiner Form.

Auch Sky-Experte Dietmar Hamann ist mit Blick auf die WM skeptisch. «Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen», sagte Hamann.