Wie kann der 1. FC Köln die Abstiegsplätze der Bundesliga verlassen? Der neue Trainer hat dafür klare Vorstellungen. Sich nur auf die Defensive zu konzentrieren, ist nicht sein Plan.

Köln (dpa) - Trainer Timo Schultz will mit einer aggressiveren Spielweise den 1. FC Köln zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga führen.

«Wir wollen schon wieder ins Balljagen kommen. Das ist die DNA der Mannschaft», sagte der 46-Jährige im Interview des Pay-TV-Senders Sky. Im Ansatz hätte das schon bei seiner Premiere als FC-Coach gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim (1:1) funktioniert, aber: «Grundsätzlich würde ich mir die Mannschaft noch mutiger wünschen.»

Allerdings wartet auf den Tabellenvorletzten im Heimspiel in Borussia Dortmund ein Topclub der Bundesliga. «Jetzt haben wir mit Borussia Dortmund einen hochkarätigen Gegner vor der Nase und darauf wird unsere Spielstrategie dann auch ausgelegt sein», sagte der Nachfolger von Steffen Baumgart, der zuversichtlich in die Partie geht: «Die Mannschaft gibt in jedem Training Vollgas und hat Bock. Sie lebt und ist komplett intakt.»

In der Mannschaft und im Umfeld des FC spüre er einen großen Willen, gemeinsam aus dem Tabellenkeller zu kommen, äußerte der Trainer. «Das sind so viele positive Faktoren, die sich am Ende auszahlen müssen. Jetzt liegt es an uns, daran zu arbeiten, dass wir die Ergebnisse bekommen und die nötigen Punkte einsammeln.»