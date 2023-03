Für Kölns Trainer Steffen Baumgart hat sich der frühere FC-Torjäger Antony Modeste mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund verpokert.

Dortmund (dpa) - «Er hat sich sportlich falsch entschieden. Aus sportlicher Sicht hätte er bei uns bleiben müssen, das wäre für alle das Beste gewesen», sagte Baumgart vor dem Anpfiff des Auswärtsspiels in der Fußball-Bundesliga beim BVB bei Sky. Auf die Frage, ob ihm beim Anblick von Modeste auf der Bank das Herz blute, antwortete Baumgart: «Ja.»

Der 34 Jahre alte Modeste war im vergangenen Sommer für geschätzte fünf Millionen Euro nach Dortmund gewechselt, wo sich der Franzose aber keinen Stammplatz erkämpfen konnte und bislang komplett enttäuscht hat.

«Modeste hat einen Vorteil: Er verdient etwas mehr in Dortmund als in Köln. Er hat aber vorher schon genug verdient», sagte Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus: «Wenn er sich in Köln ein Denkmal hätte machen wollen, dann hätte er nicht nach Dortmund wechseln müssen.»