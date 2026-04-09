Bundesliga Köln dementiert Angebot für Shootingstar El Mala

Said El Mala
Said El Mala wird immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht. (Archivbild)

Wechselgerüchte um Kölns Youngster Said El Mala sorgen immer wieder für Wirbel, doch Köln bleibt cool: Kein Angebot, kein Wechselwunsch – und ein Vertrag bis 2030.

Köln (dpa) - Dem 1. FC Köln liegt laut Sportgeschäftsführer Thomas Kessler keine Offerte für Shootingstar Said El Mala vor. «Wir stehen in einem sehr verlässlichen und engen Austausch mit Said und seiner Familie. Stand jetzt liegt uns kein Angebot eines anderen Clubs vor, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen müssten. Auch von Spielerseite gab es bislang keinen Wunsch, Gespräche mit anderen Vereinen aufzunehmen», sagte Kessler dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Der 19-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Premier-League-Club Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht. Auch andere Top-Clubs sollen Interesse an dem Offensivspieler haben, für den Köln eine Millionenablöse winken könnte. Kessler sieht den Wechselgerüchten dennoch entspannt entgegen. «Das Heft des Handelns liegt beim 1. FC Köln – Said steht noch bis 2030 bei uns unter Vertrag», sagte er.

Kessler: Keine Schmerzgrenze beim 1. FC Köln

Eine finanzielle Schmerzgrenze habe der Fußball-Bundesligist «nicht definiert», machte Kessler mit Blick auf eine mögliche Ablöse klar. Auch einen «konkreten Zeitpunkt oder Korridor» gebe es nicht. «Zu gegebener Zeit werden wir uns mit dem Thema befassen», so Kessler, der im Abstiegskampf voll mit El Mala plant. «Wir begleiten Said seit Saisonbeginn sehr eng. Er hat unmissverständlich klargemacht, dass sein voller Fokus derzeit auf seiner Entwicklung beim FC und dem Saisonendspurt liegt. Er verfolgt klare Ziele mit dem Club.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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