Moritz Jenz hat einen Verbleib beim FC Schalke 04 auch im Fall des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga nicht ausgeschlossen. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler ergänzte in einem Interview des Portals Sport1.de: «Aber nochmal: Ich denke da nicht dran! Ich will die Klasse halten und bei Schalke bleiben.»

Gelsenkirchen (dpa) - Der Club aus Gelsenkirchen hat den Manndecker für ein knappes halbes Jahr vom FC Lorient ausgeliehen. Der Deal endet am 30. Juni dieses Jahres. Eine Kaufpflicht hätten die Schalker ja, sagte Jenz. Laut Sport1.de gilt diese aber nur im Fall des erfolgreichen Kampfs gegen den Abstieg. Zuletzt hatten die Königsblauen den letzten Platz dank eines Sieges gegen Hertha BSC verlassen und an die Berliner übergeben.

Nach seinem Weggang als Nachwuchsspieler noch von Tennis Borussia Berlin spielte Jenz bei den Junioren des FC Fulham in England, danach in Lausanne, bei Lorient und auch Celtic Glasgow. «In Frankreich waren die Spieler technisch besser, in Schottland gab es nur zwei gute Mannschaften und sonst war alles sehr körperlich und robust. Hier in Deutschland ist es eine gute Mischung aus allem», sagte er.

Als Traum «von mir» bezeichnete Jenz die deutsche Nationalmannschaft. «Ich hoffe, dass ich irgendwann für die Nationalmannschaft auflaufen kann. Um das erreichen zu können, muss ich konstant in jedem Spiel performen. Natürlich brauche ich auch etwas Glück.»