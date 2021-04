Mainz 05 rutscht durch das 0:2 gegen Eintracht Frankfurt auf den letzten Platz der Bundesliga-Tabelle. Das Debüt von Bo Svensson als Cheftrainer des FSV misslingt gründlich. Ein Verteidiger wird zur tragischen Figur. Der Gast erfreut sich an einem schier historischen Ereignis.

Wie war das doch gleich noch mal: Neue Besen kehren gut? Von wegen. Die Mainzer Gassen blieben auch beim Debüt des fegenden Trainers Bo Svensson schmutzig, der FSV unterlag am Samstagnachmittag der Frankfurter Eintracht 0:2 (0:1). Und wo wir gerade dabei sind: Der Gefoulte sollte nie selbst einen Elfmeter schießen?

Völliger Quark. André Silva verwandelte in der 24. Spielminute stocksicher zur Führung der Gäste, nachdem er von Moussa Niakhaté zu Boden gezerrt worden war. Einen zweiten Strafstoß versenkte der Portugiese ebenso souverän (72.). Derart souverän, dass sein Trainer Adi Hütter sich an Robert Lewandowski erinnert fühlte. Regelwidrig gestört wurde vor Silvas zweitem Streich Martin Hinteregger. Von: Niakhaté. Der Mainzer Abwehrspieler wurde zur tragischen Gestalt einer Partie, die der Gast verdient für sich entschied. Im 13. Anlauf gewann die Eintracht erstmals ein Bundesligaspiel in Mainz. Historiker jauchzen.

Kein Svensson-Effekt

Die „Nullfünfer“ bezogen derweil die elfte Niederlage der Saison und plumpsten auf den letzten Rang des Klassements, da Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim triumphierte. Der Svensson-Effekt blieb zunächst aus, der FSV steckt immer tiefer im Schlamassel. Nach einer aus Mainzer Sicht mäßigen ersten Hälfte ohne jede Torchance wurde der FSV ab der 50. Minute besser und arbeitete mit Nachdruck am Ausgleich. Der abermals sehr fleißige Jungspund Jonathan Burkardt vergab erst frei aus bester Position und köpfte den Ball kurze Zeit später an den Außenpfosten. „In unserer besten Phase hätten wir das 1:1 gebraucht, um ins Spiel zurückzufinden“, sagte Bo Svensson, „dann, glaube ich, ist es sehr offen, wie das Spiel ausgeht.“ Zu allem Überfluss erkannte Referee Dankert dem FSV zwei schon gepfiffene Elfmeter wieder ab. „Es bleibt uns nichts anderes übrig: Wir müssen weitermachen, bis das Spielglück wieder auf unsere Seite fällt“, sagte Jonathan Burkardt im Angesicht einer für ihn „total bitteren und unglücklichen“ Niederlage. Verteidiger Alexander Hack fand die erneute Schlappe, „dämlich“, gerade die erste Hälfte sei geprägt gewesen von „schlampigen Aktionen“. Nach dem Wechsel habe der FSV sich zwar verbessert gezeigt, „aber wenn wir nicht die Überzeugung auf den Platz bringen, machen wir auch die Tore nicht. Das ist dann auch kein Pech mehr.“

Svensson mühte sich, das Positive herauszustreichen: „Die zweite Halbzeit gibt uns schon Mut für die Spiele, die da kommen.“ Dabei schaute er jedoch sehr enttäuscht und nachdenklich drein. Die beiden zurückgenommenen Strafstöße mochte Svensson nicht kommentieren. „Ich ärgere mich mehr über die beiden Großchancen, die wir vergeben haben“, sagte er.