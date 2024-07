Wie die Karriere von Mats Hummels nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund weitergeht, ist noch offen. Aber der 35-Jährige trifft vorher eine andere sportliche Entscheidung.

Köln (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mats Hummels verlässt nach einer Saison die von ihm und Lukas Podolski gegründete Baller League. Hummels, der nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund derzeit vereinslos ist, war Präsident der Kleinfeld-Hallen-Liga. Dort treten ein Mix aus ehemaligen Profis und Amateurspielern, betreut von aktiven und ehemaligen Profis sowie von Streamern und Internetstars, in zwölf Teams gegeneinander an. Die Spiele werden im Internet übertragen.

«Von Anfang an war klar, dass es für mich in meiner Rolle als Präsident in erster Linie um Aufbauarbeit geht. Die Liga ist nun etabliert und steht auf eigenen Beinen. Deswegen werde ich mich nun anderen Projekten widmen und den Weg frei machen für neue Gesichter, die die Liga bereichern werden», sagte Hummels, wie Podolski Weltmeister von Rio 2014.

Die Premieren-Saison erreichten nach Veranstalterangaben rund drei Millionen Live-Views per Spieltag auf Twitch sowie über 450.000 Live-Zuschauer im Stream. Die neue Saison startet am 15. Juli.