Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Abwehrspieler Stefan Posch verzichten.

Wien (dpa) - Der 24-Jährige hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Posch ist derzeit bei der österreichischen Nationalmannschaft. Nachdem zuvor ein Antigentest negativ ausgefallen war, ergab der PCR-Test am Montagabend nach Angaben des österreichischen Verbandes ÖFB ein positives Ergebnis.

Posch war schon im Februar 2021 an Corona erkrankt. Er wird nun mindestens das Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Schottland und das Punktspiel der Hoffenheimer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum verpassen.