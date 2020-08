München (dpa) - Uli Hoeneß hofft bei einer günstigen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen auf eine Rückkehr von Zuschauern in der Fußball-Bundesliga im Oktober oder gar schon im September.

«Vor zwei Wochen hätte ich gesagt, ich bin ganz sicher, dass wir schon im September Zuschauer, in welcher Form auch immer, im Stadion haben werden. Jetzt wird es meiner Meinung nach ganz besonders darauf ankommen, wie die nächsten vier Wochen laufen, was die Infektionssituation in Deutschland anbelangt», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem DAZN-Interview.

Nachdem der Trend klar nach unten gegangen sei, habe sich die Situation nun wieder geändert. «Jetzt ist die Urlaubszeit dazugekommen, jetzt ist eine gewisse Nachlässigkeit dazugekommen, jetzt ändert sich das gerade und wenn sich das dramatisch ändern sollte, dann wird es schwierig mit den Zuschauern», führte der 68-Jährige aus. «Wenn sich das wieder einfangen lässt, dann wäre ich ziemlich sicher, dass man irgendwann im September, Oktober in München mit circa 20.000, 25.000 Zuschauern spielen könnte.»

Die 36 Profi-Vereine der Deutschen Fußball Liga hatten ein einheitliches Vorgehen zur möglichen Rückkehr einiger Fans in die Stadien beschlossen. Dieses umfasst ein Alkoholverbot, die vorübergehende Streichung der Kartenkontingente für Auswärtsfans und Stehplätze sowie die Einführung personalisierter Tickets zur Nachverfolgung von Infektionsketten.

In der Bundesliga und 2. Liga soll am dritten September-Wochenende wieder gespielt werden, im DFB-Pokal bereits vom 11. bis zum 13. September. Dass schon dann wieder Zuschauer zugelassen sind, scheint sehr fraglich.

