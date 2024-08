Irgendwann ist mal Schluss. Das findet Uli Hoeneß - und wettert gegen das Immer-mehr im Fußball-Kalender. «Was da einige Funktionäre bei UEFA oder FIFA vorhaben, ist Wahnsinn», schimpft Hoeneß.

Rottach-Egern (dpa) - Uli Hoeneß hat gegen die Aufblähung des Fußball-Kalenders gepoltert. «Es kann nicht so weitergehen, diese Anhäufung von Wettbewerben muss gestoppt werden. Vernünftige in diesem Geschäft, und zwar bei vielen großen Vereinen, denken ähnlich. Irgendwann ist genug», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München bei einem Sponsorentermin mit der Molkerei Ehrmann in Rottach-Egern und bezog sich unter anderem auf ein Essen mit Vertretern von Champions-League-Gewinner Real Madrid.

«Was da einige Funktionäre bei UEFA oder FIFA vorhaben, ist Wahnsinn. Das führt nicht dazu, dass der Sport besser wird, sondern schlechter, dass die Spieler noch mehr verletzt sind, weniger leistungsfähig sind, und am Ende wird auch das Interesse nachlassen. Wenn du jeden dritten Tag Highlights hast, interessiert es dich nicht mehr», äußerte Hoeneß. «Wir werden alles tun, um diese Explosion an Wettbewerben einzudämmen und nicht weiter zu pushen.»

In dieser Saison wird zum Beispiel das Teilnehmerfeld der Champions League um vier Teams auf 36 Mannschaften aufgestockt. Es finden damit mehr Partien statt, die Einnahmen für die UEFA steigen. Außerdem wird die neue Club-WM 2025 erstmals mit sogar 32 Teams und insgesamt 63 Partien in den USA ausgetragen.