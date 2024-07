Diese Vorstellung ist ganz nach dem Geschmack von Uli Hoeneß: Florian Wirtz und Jamal Musiala zaubern für Bayern. In diesem Jahr dürfte das noch kein Thema werden. Wirtz witzelte vor der EM schon mal.

Seligenporten (dpa) - Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München würde sich über eine Verpflichtung von Florian Witz von Bayer Leverkusen freuen. «Jeder weiß, dass ich ihn gerne bei Bayern München sehen würde», sagte der 72-Jährige in Seligenporten. Dort war Hoeneß zum 75-jährigen Vereinsjubiläum des bayerischen Amateurclubs SV Seligenporten zu Besuch.

Nach dem Gewinn von Meisterschaft und DFB-Pokal mit Bayer war viel über die Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers Wirtz spekuliert worden, obwohl er noch einen Vertrag bis 2027 in Leverkusen besitzt. «Ich fühle mich wohl in Leverkusen, deswegen bin ich gespannt, was in der Zukunft passiert», sagte Wirtz schon. Wie in der vergangenen Saison beim Verein überzeugte Wirtz auch in der deutschen Nationalmannschaft, mit der er im EM-Viertelfinale an Spanien scheiterte.

Wechsel aktuell kein Thema

In diesem Sommer soll ein Wechsel für Wirtz kein Thema sein. Im kommenden Jahr könnte das anders aussehen. Allerdings steht der 21-Jährige nicht nur beim FC Bayern hoch im Kurs. Auch internationale Topclubs wie Real Madrid oder der FC Barcelona sollen großes Interesse an einer Verpflichtung von Witz haben.

Beim FC Bayern könnte Wirtz in der Zukunft ein Traumduo mit Jamal Musiala (21) bilden. Hoeneß würde diese Traum-Kombination sicher gefallen.

Uli Hoeneß ist Wirtz-Fan. Foto: Sven Hoppe/dpa

«Wir haben schon ab und zu Späße gemacht, dass wir mal in einem Verein spielen, aber das kann man nicht voraussehen», sagte Wirtz im vergangenen Monat. «Wir haben schon oft gesagt, dass wir es mögen, zusammenzuspielen, im Training und in Spielen. Wir sind beide noch in unseren Vereinen und fühlen uns auch sehr wohl», versicherte er. Musiala, der dabei damals neben Wirtz auf dem Podium saß, wollte dem nichts hinzufügen. Er hat noch einen Vertrag bis Mitte 2026 beim FC Bayern.

Kompany lässt am Tegernsee trainieren

Aktuell befinden sich die beiden EM-Teilnehmer in Urlaub. Für Musialas Münchner Teamkollegen geht es am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee, wo der neue Trainer Vincent Kompany weitere Grundlagen in der Saisonvorbereitung legen will.