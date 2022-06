Im Trainingszentrum der englischen Fußball-Stars bereitet sich Hertha BSC unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga vor.

Berlin (dpa) - Die Berliner beziehen vom 12. bis 23. Juli Quartier im St. George’s Park in Burton-upon-Trent. Im dortigen National Football Centre bereiten sich sonst die englischen Nationalspieler auf Länderspiele und Turniere vor. In England kommt es am 16. Juli zum Test gegen den Drittligisten Derby County von Trainer Wayne Rooney.

Die zehn Tage auf der Insel sind das zweite Hertha-Camp in der Sommervorbereitung. Vom 27. Juni bis 2. Juli findet das erste Trainingslager im Olympiazentrum in Kienbaum statt. Dort hatte zuletzt Schwarz-Vorgänger Felix Magath die Vorbereitung auf die Relegation gegen den Hamburger SV abgehalten. Mit den üblichen Medizin- und Leistungstest beginnt Schwarz sein Hertha-Engagement am 20. Juni.