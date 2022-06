Der neue Cheftrainer Sandro Schwarz setzt nach der Wahl von Kay Bernstein zum Präsidenten auf Ruhe in der Führung bei Hertha BSC.

Berlin (dpa) - „Ich finde es richtig für den Club, dass wir den Wahlkampf beenden können und jetzt nach vorne schauen, gemeinsam“, sagte Schwarz zum Auftakt des Trainingslagers des Berliner Fußball-Bundesligisten am Montag im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum. „Jetzt geht es in eine Richtung für uns alle und das zählt“, sagte der Hertha-Coach.

Bernstein hatte sich überraschend gegen Frank Steffel bei der Wahl zum neuen Club-Chef durchgesetzt. Angesichts von nur zwei Jahren Altersunterschied schmunzelte Schwarz über eine neue Führungsgeneration. „Richtig, der eine Cheftrainer, der andere Präsident“, sagte der 43-jährige Schwarz über den zwei Jahre jüngeren Bernstein. Er habe ihm bereits telefonisch zur Wahl gratuliert.