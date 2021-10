Mainz (dpa) - Christian Heidel will nicht auf unbegrenzte Zeit Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 bleiben. «Ich möchte nicht von Mainz 05 direkt in die Rente wechseln», sagte der 58-Jährige im Interview der «Bild»-Zeitung.

„Mein Engagement hier ist also nicht auf zehn Jahre angelegt.“ Man werde sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Jahren entwickeln und dann „in aller Ruhe“ entscheiden. Heidel war von 1992 bis 2016 erstmals als Manager und Mitglied des Vorstandes in Mainz tätig gewesen.

Anfang des Jahres kehrte Heidel als Sportvorstand als Nachfolger von Rouven Schröder zurück. Zusammen mit den von ihm als Sportdirektor zurückgeholten Martin Schmidt und den ebenfalls neu verpflichteten Trainer Bo Svensson schaffte er es, Mainz vor dem Abstieg zu bewahren.