Dem VfL Wolfsburg droht am Montagabend der Abstieg aus der Bundesliga. Nach dem 0:0 in der ersten Partie kommt es zum Relegations-Rückspiel in Paderborn. Nur einer bleibt dabei ganz cool.

Wolfsburg (dpa) - Trainer Dieter Hecking vom VfL Wolfsburg strahlt vor dem Abstiegs-Endspiel am Montagabend beim SC Paderborn eine große Gelassenheit aus. Nach dem 0:0 im Relegations-Hinspiel im eigenen Stadion ist die Ausgangsposition schwieriger als von vielen erwartet. Doch der 61-Jährige sagte vor der zweiten Partie (Montag, 20.30 Uhr/ Sat.1 und Sky): «Wir sind so, wie es sein muss: in einer guten mentalen Verfassung. Wir wollten dieses Finale. Jetzt spielen wir's! Wir haben alle Möglichkeiten, die Klasse zu halten.»

Als Hecking im März nach Wolfsburg zurückkehrte, stand der VfL noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Den direkten Abstieg verhindert und den Hauptkonkurrenten FC St. Pauli am letzten Bundesliga-Spieltag geschlagen zu haben, wertet er vor dem Relegations-Rückspiel als positive Erfahrung. Und das, obwohl dem VfL der erste Bundesliga-Abstieg seiner Geschichte droht.

«Es wird viel zu viel hineininterpretiert in dieses Hinspiel», sagte er. «Ich bin lange genug dabei. Ich habe alles gesagt. Es ist genauso gekommen: Es wird jetzt das Endspiel sein. Wir haben immer darauf hingearbeitet.»

Familientag bei den Heckings

Diesen Final-Charakter liebe er, so Hecking: «Es gibt jetzt kein Drumherumreden mehr, sondern nur noch: Lieferst du oder lieferst du nicht? Am Ende des Tages werden wir entweder gratulieren müssen oder feiern können. Mehr Alternativen gibt es nicht.»

Hecking selbst lebte diese Gelassenheit zwischen den zwei Relegationsspielen vor. «Ich war gestern Abend auf der Landesgartenschau. Ich habe nichts gesehen vom Pokalfinale», sagte er. «Es war für mich ein entspannter Familientag. Meine Kinder waren alle da. Meine Enkelkinder waren alle da. Das muss man auch machen. Warum soll ich mein Leben nur wegen eines Spieles umändern? Ich genieße das, auch mal nicht an Fußball zu denken.»

Personell beklagen die Wolfsburger vor der Fahrt nach Paderborn nur den Ausfall von Patrick Wimmer (Oberschenkel-Verletzung). Der Brasilianer Vinicius Souza ist nach seiner Gelbsperre wieder einsetzbar im zentralen Mittelfeld.