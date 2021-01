Berlin (dpa) - Kapitän Christopher Trimmel kann sich nach eigener Aussage eine Verlängerung seines Vertrags beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin in diesem Sommer «gut vorstellen».

In einem Interview der Portale „spox.com“ und „goal.com“ sagte der 33 Jahre alte Österreicher: „Aber manchmal muss man auch aus seinem gewohnten Umfeld ausbrechen, um sich weiterzuentwickeln. Das war bei meinem Abschied von Rapid der Fall und passiert in Zukunft vielleicht noch mal.“

Trimmel spielt bereits seit Juli 2014 für den Club aus Köpenick, nachdem er 2009 seine Profikarriere bei Rapid Wien begonnen hatte. Er erzählte in dem Interview auch von seinen Hobbys neben dem Beruf. So betreibt er seit anderthalb Jahren ein eigenes Tätowier-Studio, nach seiner Karriere will er sich dem voll und ganz widmen. Der ebenfalls leidenschaftliche Konzertbesucher erledigt zudem die Arbeiten daheim höchstpersönlich. „Ich lasse keinen Handwerker in meine Wohnung, sondern mache alles selbst“, sagte Trimmel.

