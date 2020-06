Dortmund (dpa) - Stürmer-Shootingstar Erling Haaland hat große Ziele mit Borussia Dortmund: «Ich will mit dem BVB etwas erreichen, nicht immer nur Zweiter werden, sondern wenn es geht, auch Titel gewinnen.»

«Wir sollten uns Ziele setzen, wir wollen angreifen», sagte der 19-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Haaland wechselte im Winter von Red Bull Salzburg zum Fußball-Bundesligisten. In 17 Pflichtspielen erzielte er bislang 16 Treffer.

«Verrückter als mit dieser ganzen Corona-Geschichte hätte es kaum laufen können. Wenn wir nur über den Sport sprechen: Wir sind Zweiter und happy damit, aber natürlich hätten wir das Rennen mit den Bayern gerne länger offengehalten», erklärte Haaland. Es habe dem BVB nicht so viel gefehlt, um dem Rekordmeister länger Paroli zu bieten: «Leider haben wir auch beide Spiele gegen Bayern verloren – ohne diese Punkte wird es aufgrund ihrer Stärke doppelt schwierig, am Ende vor ihnen zu landen.»



Sein Vertrag bei den Borussen läuft bis 30. Juni 2024, namhafte Clubs aus dem Ausland haben Interesse an ihm. Als Durchgangsstation sieht er den Revierclub aber nicht. «In solchen Kategorien denke ich nicht. Ich denke auch nicht zu viel an die Zukunft, ich lebe in der Gegenwart», sagte Haaland. Der BVB sei einer der größten Clubs der Welt, «und ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bin gerade erst angekommen. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach, den Club schon wieder zu verlassen.»

Einen Einfluss auf seine rasante Entwicklung hat auch Trainer Lucien Favre. «Er hat mir offensichtlich schon sehr dabei geholfen, besser zu werden. Ich habe viele Tore auf einem noch mal höheren Niveau erzielt, und wir haben als Team mit ihm viele Spiele gewonnen. Das alles spricht für sich», meinte der Norweger.

© dpa-infocom, dpa:200625-99-568588/2