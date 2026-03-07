Leon Goretzka zeigt gegen Gladbach, was er drauf hat. Er ist nicht überrascht, dass der Bundestrainer ihn trotz geringer gewordener Spielzeit beim FC Bayern in einer wichtigen WM-Rolle sieht.

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka ordnet die für ihn höchst erfreulichen Aussagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu seiner möglichen WM-Rolle «nicht als Freifahrtschein» für das Turnier im Sommer ein. Sie seien für ihn vielmehr «eine Motivation», sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler nach seiner starken Leistung beim 4:1 mit dem FC Bayern München in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach.

Nagelsmann hatte in dieser Woche in einem «Kicker»-Interview zu Goretzka im Hinblick auf die WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA gesagt: «Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali.»

Der 67-malige Nationalspieler war in der ersten Saisonhälfte in allen sechs Partien der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation zum Einsatz gekommen, dabei viermal über die komplette Spielzeit.

«Überrascht hat mich das nicht»

«Überrascht hat mich das eigentlich nicht. Ich habe in der Quali jedes Spiel gemacht», sagte Goretzka nach dem Gladbach-Spiel beim TV-Sender «Sky» angesprochen auf Nagelsmanns Aussagen zur Besetzung des defensiven Mittelfeldes. Der Bundestrainer sieht ihn dort mit einem speziellen Profil, das die anderen WM-Kandidaten auf dieser Position so nicht hätten.

Für Goretzka wäre eine tragende WM-Rolle eine besondere Genugtuung und ein großer Erfolg, nachdem ihn Nagelsmann für die Heim-EM 2024 nicht nominiert hatte. Darüber sei man «unterschiedlicher Meinung» gewesen, sagte Goretzka. Man habe das aber «ausgeräumt». Jetzt wolle er das Vertrauen des Bundestrainers weiter zurückzahlen.

Beim FC Bayern sind Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic die Erstbesetzung im defensiven Mittelfeld. Goretzka steht dahinter. In der DFB-Elf soll Kimmich aber laut Nagelsmann im WM-Jahr weiter hinten rechts spielen.

Gegen Gladbach stand Goretzka mal wieder in der Münchner Startelf und spielte top. Er brachte gerade auch seine Stärken in der Offensive mehrmals ein. Höhepunkt war ein wunderbarer Lupfer auf Luis Díaz, den der Angreifer volley zum 1:0 verwertete. «Es war eine meiner schöneren Vorlagen», meinte Goretzka.

Zukunft liegt im Ausland

Mit den Bayern strebt er noch ein weiteres Triple nach 2020 an, bevor er den deutschen Rekordmeister im Sommer nach insgesamt acht Jahren verlassen wird. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Wo seine Zukunft liegt, ist noch offen. Es wird aber nicht mehr die Bundesliga sein. «So weit kann man schon gehen, dass das Ausland mich reizen würde», sagte Goretzka. Dafür sei es jetzt wohl die letzte Chance, ergänzte der 31-Jährige.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl lobte Goretzka nach dem Gladbach-Spiel: «Das Tor bereitet er herausragend vor. Und dass er eine große Wertschätzung genießt in Deutschland, ich glaube, das ist jetzt auch nicht überraschend.» Ob das Interview von Nagelsmann ihn beflügelt habe, «das müsste man ihn selbst fragen», äußerte Eberl. «Aber seine Leistung heute war wirklich gut.»