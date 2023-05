Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka sieht einige Stars des FC Bayern München in der öffentlichen Berichterstattung schlecht behandelt.

München (dpa) - «Spieler werden komplett kaputt gemacht medial. Helfen tut es mit Sicherheit nicht», sagte Goretzka nach dem 2:0 des FC Bayern gegen Hertha BSC und der Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. «Die Antworten geben wir auf dem Platz - anders bringt es sowieso nichts.»

Man sei lange genug dabei, um zu wissen, dass das dazu gehöre, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler. «Wir haben unsere Aufgaben und Antworten auf dem Platz zu geben.» Angesprochen, ob er die Kritik auch auf sich beziehe, sagte Goretzka: «Der eine oder andere hat in den letzten Wochen da noch ein bisschen mehr abbekommen.»

Am folgenden Tag ordnete er seine Kritik ein und relativierte diese. «Meine Aussage gestern nach dem Spiel war in der Form undifferenziert und so nicht richtig», sagte Goretzka der «Bild» am Dienstag. «Emotion und Wut nach dem Spiel packen auch mich.»

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ging bei der Nachfrage nicht konkret auf die Kritik in den Medien ein, betonte aber seine positive Einstellung zu den Profis. «Ich glaube an alle unsere Spieler. Die Jungs haben unsere volle Unterstützung», sagte der 46-Jährige. Er habe «Vertrauen» in alle.