Stuttgart (dpa) - Der umworbene Stürmer Nicólas González vom VfB Stuttgart hat über seine Zukunft nach dieser Bundesliga-Saison noch keine Entscheidung getroffen.

„Ich gebe alles für den VfB und bin hier happy“, sagte der Argentinier der „Sport Bild“ und ergänzte: „Aber ich will irgendwann auf die nächste Stufe, vorankommen. Ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch in Stuttgart spiele, auf 50:50 beziffern.“

Der Fußball-Nationalspieler kommt in dieser Saison bislang auf sechs Treffer bei 13 Einsätzen in der Bundesliga. Sein im November verlängerter Vertrag gilt noch bis 2024. Der 22-Jährige wird immer wieder mit anderen Clubs in Verbindung gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-279650/2