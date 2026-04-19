Serge Gnabry droht für die Fußball-WM in den USA auszufallen. Das würde die Aufgabe für Bundestrainer Julian Nagelsmann kompliziert machen. Und auch für Bayern kommt die Verletzung zur Unzeit.

München (dpa) - Auf diese Nachricht aus seiner Heimat München hätte Julian Nagelsmann sicher gerne verzichtet. Der Bundestrainer muss seine WM-Mission und die Reise in die USA womöglich ohne Schlüsselspieler Serge Gnabry antreten - und dürfte schon bald zu einem Umdenken in den eigenen Offensivplanungen gezwungen werden.

Der 30 Jahre alte Fußballprofi erlitt nach Angaben des FC Bayern einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel und fällt deshalb «für längere Zeit» aus. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Das ist nicht nur eine denkbar schlechte Botschaft für die Münchner Triple-Jäger, die in der Champions League und im DFB-Pokal vor den entscheidenden Saisonwochen stehen.

Zuspruch von Matthäus

Sondern auch für das Nationalteam und Nagelsmann, der Gnabry in den vergangenen acht Länderspielen jeweils von Anfang an brachte. Gnabry steuerte in diesem Zeitraum - wie sonst nur Stürmer Nick Woltemade - vier Treffer bei. Nagelsmann und der DFB wollten am Sonntag auf Anfrage keine Auskunft zu Gnabry und dessen WM-Perspektive geben.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus prognostizierte bei Sky indes einen Wettlauf mit der Zeit. «Für mich bedeutet es eine Pause von acht Wochen. Dann wird es natürlich super, super eng für die WM. In fünf Wochen wird der Kader bekanntgegeben», sagte Matthäus. In persönlichen Worten sprach er via TV-Kamera direkt zu Gnabry: «Ganz Deutschland drückt Dir die Daumen. Du bist ein Mehrwert für die deutsche Nationalmannschaft.»

Gnabry ist ein zentraler Offensivspieler beim DFB. Foto: Tom Weller/dpa

Musiala nun im Fokus

Für Nagelsmann, dessen Team am 14. Juni gegen WM-Debütant Curaçao in das XXL-Turnier startet, dürfte die Verletzung die komplette Statik seiner Offensive verändern. Als Bayern-Stammspieler war Gnabry zuletzt im DFB-Team gesetzt. Sein Tempo, seine Erfahrung und seine Torgefahr standen als ideale Ergänzung zu den feinen Füßen um Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz.

Die größten Auswirkungen wird der Ausfall des vielseitig einsetzbaren Gnabry auf Musiala haben, denn er ist sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team betroffen. Hatte der frühere Nationaltorhüter Oliver Kahn dem angehenden Fußball-Superstar unlängst noch zu einem WM-Verzicht nach langer Verletzungspause geraten, dürfte Musiala nun zum Schlüsselbaustein für Nagelsmann und Bayern-Trainer Vincent Kompany werden.

Perspektiven für Sané und Karl?

Musiala zeigte zuletzt beim 5:0 der Münchner beim FC St. Pauli sowie beim wilden 4:3 gegen Real Madrid einen deutlichen Aufwärtstrend. Kahns Vorschlag bügelte der 23-Jährige direkt ab. «Nein, auf jeden Fall will ich zur WM», antwortete Musiala deutlich. «Mein Fokus ist jetzt auf Bayern gerichtet. Ich will der Mannschaft helfen, alles zu gewinnen. Und dann ist mein Fokus, dem Land und der Nationalmannschaft zu helfen», fügte der Bayern-Profi an.

Auch der sportlich umstrittene Türkei-Legionär Leroy Sané und Bayern-Jungstar Lennart Karl dürften mit Blick auf die WM eine größere Rolle einnehmen als bislang gedacht. Karl laboriert selbst aktuell an einer Oberschenkelverletzung, wird aber deutlich früher zurückerwartet als Gnabry. Diesem droht angesichts der Schwere der Verletzung ein monatelanger Ausfall zur absoluten Unzeit.

Die wichtigen Bayern-Spiele werden ohne Gnabry stattfinden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayern-Offensive stellt sich von selbst auf

Eine präzisere Prognose gab es vonseiten der Münchner zunächst nicht. Die wegweisenden Halbfinals gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal sowie Paris Saint-Germain in der Champions League werden aber in jedem Fall ohne Gnabry stattfinden. Dasselbe gilt auch für die Endspiele in Berlin und Budapest, falls Bayern diese erreicht.

Kompany trifft der Ausfall insofern schwerer als Nagelsmann, weil er deutlich weniger Alternativen hat. Da aktuell auch Karl verletzt fehlt, stellt sich die Bayern-Offensive für die großen K.o.-Duell fast von selbst auf. Hinter Torjäger Harry Kane bleiben derzeit eigentlich nur Musiala und die beiden Real-Torschützen Luis Diaz und Michael Olise.