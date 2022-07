Borussia Mönchengladbach hat die acht Vorbereitungsspiele ohne Niederlage absolviert und blickt dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga zuversichtlich entgegen.

Mönchengladbach (dpa) - Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke erreichte am Samstag bei der Saisoneröffnung im Borussia-Park gegen den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian ein 1:1 (1:0). Den Treffer für die Gladbacher erzielte Ramy Bensebaini (45.) mit einem Foulelfmeter, für die Basken traf Jon Karrikaburu (62.).

Verzichten mussten die Gladbacher in der Partie gegen den Tabellensechsten der Vorsaison in der Primera Division auf Marvin Friedrich. Der Innenverteidiger hatte sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird wohl zum Pflichtspielstart am nächsten Wochenende im DFB-Pokal beim Oberligisten SV Oberachern noch nicht zur Verfügung stehen. Zudem musste der Franzose Alassane Plea passen. Der Offensivspieler kam wegen Problemen an der Wade nicht zum Einsatz. Auch Hannes Wolf (Muskelverletzung), Manu Koné (Aufbautraining) und Jordan Beyer (leichte Muskelverletzung) fehlten noch.