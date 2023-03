Die Spannung im Titelrennen vor dem Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zeichnet die Fußball-Bundesliga aus Sicht von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im internationalen Vergleich aus.

Dortmund (dpa) - «Dass die Bundesliga noch so spannend ist, zeigt die Attraktivität dieser Liga», sagte Kehl. «Wenn ich über die Grenzen schaue, gibt es doch viele Ligen, wo die Meisterschaft schon fast entschieden ist - sei es in Italien, sei es in England oder sei es in Spanien.»

Die Spitzenreiter SSC Neapel, FC Arsenal und FC Barcelona führen dort mit teils sehr großem Vorsprung. Vor dem Kräftemessen der besten deutschen Teams liegt Dortmund einen Punkt vor den zweitplatzierten Bayern. «Den Klassiker in Deutschland am Wochenende zu haben, ist für uns alle unglaublich schön», sagte Kehl, betonte aber auch: «Aber die Meisterschaft wird am Wochenende nicht entschieden.»