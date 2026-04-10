Bundesliga Geburtstagskind Kompany: Am Abend «vielleicht ein Rotwein»

Vincent Kompany
Vincent Kompany ist im »Prioritätsmodus«. (Archivbild)

Der 40. Geburtstag von Vincent Kompany fällt genau zwischen die Highlightspiele gegen Real Madrid. Vor allen Feierlichkeiten würde der Coach des FC Bayern am liebsten weglaufen.

München (dpa) - Inmitten der beiden Gigantenduelle in der Champions League gegen Real Madrid verschwendet Vincent Kompany keine Gedanken an seinen Geburtstag. «Ich versuche wegzulaufen vor allem, was am Geburtstag entstehen kann», sagte der belgische Trainer des FC Bayern München an seinem 40. Geburtstag amüsiert.

Er sei im «Prioritätsmodus», es gebe außerdem derzeit «schon genügend Emotionen». Für Kompany steht «erstmal viel Arbeit» an und dann «vielleicht ein Rotwein heute Abend».

Lobrede auf Kompany: «Das ist schon außergewöhnlich»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestreitet vier Tage nach dem 2:1 in der Königsklasse bei Real am Samstag (18.30 Uhr/Sky) das Bundesligaspiel beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wollen die Bayern dann vor heimischer Kulisse gegen Real ins Halbfinale der Champions League einziehen.

Gegen eine Überraschung an seinem Geburtstag werde er sich nicht wehren, meinte Kompany. «Vom Gefühl her ist das Beste, was man sich wünschen kann, diese drei Punkte», sagte Kompany.

Von Sportvorstand Max Eberl bekam der Coach viel Lob. Die Dauer einer Pressekonferenz reiche nicht, dessen Qualitäten zu beschreiben. «Wie Vinnie Mensch und Trainer verbindet, das ist schon außergewöhnlich», sagte Eberl über das Geburtstagskind. «Er weiß ganz genau, wie er es will und was er will.» Das sei mit 40 Jahren schon «ganz besonders».

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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